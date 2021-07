On annonce l’arrivée de radars NK7 fonctionnant sans flash visible et pouvant flasher dans les deux sens de circulation. "Ici, le NK7 capte tous les véhicules, même ceux qui passent au même moment, plus de place pour l’erreur", déclare le commissaire Nokerman, référent radar de la zone à nos confrères. Le but avoué par le chef de corps de la zone Philippe Borza est de tendre vers le 0 blessé/mort en sachant que la vitesse en est souvent la cause.

D’après une information de nos confrères de la, la zone de police couvrant Aiseau/Presles, Châtelet et Farciennes s’est dotée de nouveaux appareils.