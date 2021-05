Dès septembre, le Biopark offrira de nouveaux espaces de travail et de recherche aux acteurs des sciences du vivant. L’intercommunale Igretec a en effet entrepris la construction de deux infrastructures d’accueil d’une capacité de plus de 5 000 mètres carrés de bureaux et labos. Ces superficies seront mises progressivement sur le marché locatif, de manière à renforcer l’attractivité du Biopark et son écosystème, avec une plus-value pour la croissance économique.