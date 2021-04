Si le take away permet à des exploitants Horeca de survivre, certains consommateurs abandonnent leurs déchets d’emballage sur l’espace public. De capacité réduite, les corbeilles ont parfois du mal à "avaler" les cartons à pizzas, raviers en alu, boîtes en plastique et autres gobelets jetables dont le volume a explosé avec la fermeture des restaurants. Des citoyens profitent des beaux jours pour prendre leurs repas en extérieur. Cela favorise l’accumulation de détritus dans les lieux les plus fréquentés, et notamment les parcs publics.