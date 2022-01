Le 21 mars 2019, après une journée de travail, Johan rentre au domicile de sa compagne. Sous l'influence de la boisson, ce dernier dérape et s'emporte violemment envers cette dernière. « Il a giflé la victime. Cette dernière confirme également avoir été mordue à la main gauche par le prévenu », ajoute le substitut Brichet.

Un peu plus tard, vers 20h30, la police locale est requise (pour la seconde fois) au domicile de la victime. Ce dernier est enfermé à l'intérieur de la maison. « Il a brisé des fenêtres et forcé le châssis arrière pour pénétrer dans la maison. De peur, la compagne a quitté les lieux en enfermant le prévenu à l'intérieur. »Convoqué pour s'expliquer sur les faits, Johan ne s'est jamais présenté devant la justice. Le parquet a donc requis, à son encontre, un défaut et une peine d'un an de prison. Jugement le 10 février.