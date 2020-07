Klajdi M. est détenu depuis janvier dernier derrière les barreaux de la prison de Jamioulx. Le jeune homme semble calme et présente un visage d’enfant. Fraîchement débarqué d’Albanie, Klajdi trouve un hébergement via un « bon samaritain » et reçoit de l’argent de poche, en attendant de trouver un travail dans la construction ou dans un restaurant. En échange, Klajdi est chargé par son colocataire d’arroser 805 plants de cannabis, dispersés dans deux chambres aménagées dans le grenier.

Le démantèlement de la plantation installée à Monceau-sur-Sambre n’aurait pas été possible sans l’intervention d’ORES, qui a remarqué une importante perturbation du réseau à l’adresse de l’hébergeur. Sur place, les narines des agents sont envahies par une forte odeur… de cannabis. Avisée, la police débarque sur les lieux et découvre la culture.

Une peine de 18 mois de prison ferme est requise contre Klajdi. Ce dernier admet « avoir commis une grosse erreur et souhaite plus que tout retourner chez lui pour poursuivre ses études. » Jugement pour le 31 juillet.