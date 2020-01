Adeline Baudson, secrétaire fédérale de la MOC, témoigne après l’intervention en force de la police.

Militants, jeunes, pensionnés, femmes, hommes, personnalités politiques, syndicales ou ouvrières, ils étaient à Gilly pour manifester leur opposition à la tenue d’un congrès d’extrême droite.

La manifestation a dégénéré avec la police, Adeline Baudson, la secrétaire fédérale du MOC de Charleroi-Thuin, a souhaité témoigner sur ce qu’il s’est passé du côté des militants. “Nous nous sommes placés devant la porte, simplement immobiles. Nous ne criions même pas. Nous bloquions l’accès à cette réunion, oui. Immobiles simplement. Les militants d’extrême droite nous regardaient de l’autre côté de la rue. Après l’un ou l’autre contact avec les organisateurs, un policier s’est adressé à nous tous en ces termes : “Mesdames, Messieurs, voulez-vous laisser l’accès libre à ces gens qui se rendent à une réunion privée ?”. Nous avons bien logiquement répondu non et sommes restés immobiles. Le policier a tourné à l’angle d’un bâtiment et une vingtaine d’hommes casqués, armés de boucliers et de matraques sont apparus, avançant vers nous en rangs serrés. Nous sommes restés immobiles. Le rang de soldats a commencé à nous écraser pour nous faire reculer.”

C’est là qu’Adeline Boudson reçoit du gaz lacrymogène dans les yeux. C’est très touchée par les événements qu’elle raconte la suite : “C’est la débandade, je suis asphyxiée et aveuglée, une douleur commence à monter, je cherche un chemin, vois des gens qui courent et la douleur monte. J’ai terriblement mal, je panique de douleur. Et dans le brouillard, un camion s’avance, une autopompe qui se met en action et balaye la rue de son jet puissant. J’entends qu’un de nos amis est blessé à la tête, d’un coup de matraque. Il doit partir à l’hôpital.”

Elle explique également pourquoi ils manifestaient : “Non, nous n’avons pas provoqué. Non, nous n’étions pas cagoulés et menaçants. Ce ne sont qu’excuses pour justifier un geste inacceptable dans un État de droits. Nous étions des personnes qui travaillent tous les jours à développer le dialogue, l’analyse critique et les mécanismes de solidarité. Nous travaillons chaque jour à tenter de restaurer la confiance du citoyen et recréer des ponts entre les institutions, le politique et la population. Car nous croyons fermement que la solidarité et la concertation sont les meilleurs garants d’un monde juste. Et Nous voulions dénoncer les propos haineux et destructeurs des militants d’extrême droite, de ceux qui déconstruisent chaque jour notre travail. S’ils avaient le droit de se réunir, nous avions aussi le droit de nous réunir.”