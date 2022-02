Former les locataires et candidats propriétaires à la gestion immobilière : pour répondre à ce besoin, l’association agréée de promotion du logement Relogeas a organisé sur le site d’économie sociale de Monceau-Fontaines une journée de présentation de son projet Débrouille-toit. Concept : apprendre à effectuer les principales opérations que l’occupant d’un bien est amené à effectuer. Repeindre un radiateur, démonter une prise électrique, placer un lustre, relever, débloquer une vanne thermostatique, reboucher des fissures dans un mur, poser un joint en silicone, remédier à une chasse d’eau qui coule, changer une poignée de porte ou remplacer le barillet d’une serrure… Autant de situations pour lesquelles les entreprises et professionnels du secteur ne se déplacent pas, vu le moindre intérêt des chantiers.