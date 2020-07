Chaque année, 600 camps sont organisés par la fédération des Guides de Belgique. On aurait pu croire qu’avec la crise du Covid-19, beaucoup seraient annulés, mais la fédération n’a compté que 8 annulations. Un challenge nouveau attend cependant les staffs qui partent cet été, mettre en place un camp respectant des mesures spéciales covid.

Fleurus, le 15 juillet 2020, il est 15h. Les chefs scouts de la 16e se sont donné rendez-vous dans la cour de leur local. C’est le grand départ pour leur camp qui se déroulera à Stoumont. Avant d’entendre les vaches et le chant des oiseaux, c’est le bruit des voitures qui bercent les derniers préparatifs.

On entasse les canadiennes, les malles sont empilées, les piquets et poteaux rangés dans la remorque. Mais surtout, le matériel spécial covid-19 envoyé par la fédération est placé précieusement sur la banquette arrière. Du savon pour les mains, du désinfectant, du nettoyant multisurface, une cinquantaine de masques jetables et des pancartes pour délimiter les zones de la prairie composent le package.

Le camp sera particulier cette année. Après l’annulation, le 27 mars dernier, de toutes les activités scoutes et guides, l’avenir du camp tant attendu était incertain. Un vrai problème pour l’organisation du staff qui prépare son camp des mois voir une année à l’avance. "On a d’abord pensé à une annulation pure et simple du camp. Mais avec les mesures données par la fédération, on a réussi à l’organiser", nous explique Tanguy Brogniaux, grand chef des scouts de Fleurus.