Ce 25 juin, c'est la journée mondiale contre l'abandon des animaux: le début de l'été, et le départ en vacances qui l'accompagne souvent, sont un des pires moments pour les petits compagnons à poils, plumes ou écailles. C'est cliché, mais chiens et chats principalement sont abandonnés par des familles qui ne veulent pas s'encombrer à les caser quelque part pendant leur absence... et qui finissent parfois sur le bord de la route.

La Ville de Charleroi, spécifiquement l'échevine du Bien-Être Animal Alicia Monard (PS), lance une campagne contre l'abandon d'animaux. Et ça passe par une "adoption responsable" : "On n’adopte pas un animal comme on achète un sac à main ! Avant de franchir ce pas, et d’avoir le bonheur d’accueillir un chat, un chien ou même un poisson rouge, il faut réfléchir aux contraintes financières, au temps et à l’espace qu’on a à lui consacrer… et aux éventuelles bêtises – et donc aux dégâts – que le nouveau venu peut causer. Ce ne sont pas des raisons de l’abandonner ! "

La campagne se décline sur les réseaux sociaux, les Carolos sont invité·e·s à poster des photos de leurs compagnons avec le hashtag #OnCompteSurToi. Elle sera aussi présente sur le marché dominical, avec des conseils via un stand Bien-Être Animal tous les derniers dimanches du mois.

Aller plus loin et former la police de quartier au bien-être animal

Avec le SPW, Charleroi propose aux inspecteurs et inspectrices de quartiers de suivre une formation sur le bien-être animal. Une première session a déjà permis de former dix personnes, dans plusieurs districts, pour qu'elles deviennent des actrices majeures de la lutte contre la maltraitance et la négligence. Parce que les animaux ont des droits: on rappelle que l'abandon d'un animal, par exemple, est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et un million d'euros d'amende.