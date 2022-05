La ville de Fontaine-l’Évêque compte sur son territoire des trésors naturels dont le terril du Pétria.

Ce samedi s’est déroulé l’inauguration d’un panneau d’information à la suite des travaux de restauration écologique en présence du bourgmestre Gianni Galuzzo et de l’échevine de l’Environnement Christine Bruyère. "Le panneau a été offert par l’ASBL Espace Environnement dans le cadre d’un projet Interreg Destination Terrils. Ce projet reprend un ensemble des terrils du bassin minier s’étendant du nord de la France jusqu’à l’Allemagne. Le but est de faire découvrir le côté naturel de ces terrils. L’or noir s’est transformé en or vert", explique Alain Gunwisa éco-conseiller de la ville de Fontaine.

Des travaux de restauration écologique ont été effectués pour un montant de 105 000 euros provenant de la Région Wallonne et du fonds Feder. Une deuxième phase de travaux commence. "Elle concerne la préservation de l’habitat de deux espèces de batraciens."

Plusieurs autres projets ont été développés dont la formation d’ambassadeurs de terrils qui sont des citoyens guides des terrils.