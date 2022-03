C'est l'une des voies de circulation principales d'une citée emblématique de la région qui se verra transformée par sa rénovation. Pour un montant de 310.000 euros, c'est la réfection complète de la chaussée et des trottoirs qui pourra être effectuée. Les travaux sont pris en charge en totalité par la Ville de Charleroi sur fonds propres. "Vu l’état avancé de dégradation, le coffre de la voirie sera remplacé sur toute la surface, soit sur 2.780m², pour une longueur de 350 mètres. Ce chantier sera également l’occasion de placer 700 mètres de nouveaux filets d’eau, 6 avaloirs et 6 chambres de visite. De nouveaux passages pour piétons et "céder le passage" seront réalisés", explique l’Echevin des Travaux, Eric Goffart.

Ces travaux qui débutent ce 18 mars seront réalisés au terme d’une longue procédure administrative. Propriété de "La Sambrienne", l’Allée Verte a dû faire l’objet d’un transfert de propriété vers la Ville de Charleroi pour que cette dernière puisse réaliser les travaux de rénovation. Afin d’assurer ce transfert de propriété, un acte de vente a été conclu entre La Sambrienne et la Ville de Charleroi.

Du côté de "La Sambrienne", Maxime Felon, Président du CA explique : "Ce chantier est l’aboutissement de la première étape du transfert de propriété de voiries de La Sambrienne dans le domaine communal. Elle est l’exemple de la motivation commune de la Ville de Charleroi et de La Sambrienne, d’améliorer l’environnement et le cadre de vie de toutes et tous. Cette réussite est d’autant plus motivante pour les autres voiries concernées par ces transferts de propriété."

Durant les travaux, une déviation sera mise en place. Une première via la rue de Bayemont, la place du Ballon et la rue de Marchienne, dans les deux sens.

Une seconde déviation, dans les deux sens également, sera mise en place via la rue de Bayemont et la rue de Marchienne :

- dans un sens, via la rue de Bayemont - rue de l’Ascension - rue de la Colline - rue Pierre Bauwens - rue de Marchienne.

- dans l’autre sens via la rue de Marchienne - rue des Coteaux - rue de l’Ascension - rue de Bayemont.