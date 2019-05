Le chantier d'allongement (de 2.550m à 3.200m) permettra de faire décoller des avions long-courrier, plus lourds et plus grands, mais aussi de davantage charger les vols actuels, puisqu'ils auront davantage de place pour s'élancer.

"C'est un tournant capital pour le redressement de la Wallonie", a indiqué le ministre de tutelle, Jean-Luc Crucke (MR).

La fin du chantier est prévue pour juin 2021 et l'allongement de la piste devrait drainer 1.500 emplois dans l'aéroport de Gosselies.



Les riverains n'ont pas été oubliés: les travaux nocturnes seront limités, de même que les émissions de poussière par temps sec. Une ligne d'information chantier sera mise en place pour tenir les habitants de Ransart au courant. "L'allongement de la piste se fait en direction de Fleurus: à terme, les avions qui atterrissent passeront donc toujours à la même hauteur, et ceux qui décollent en direction de Jumet feront moins de bruit. Il y a 4.400 maisons dans le prolongement de la piste, et puisque les avions pourront prendre plus de vitesse avant de quitter le sol, ils devraient passer plus haut qu'actuellement", a précisé Luc Vuylsteke de la SOWAER.



