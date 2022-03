A 96 ans, Camille Detraux est décédé ce jeudi 3 mars. Il était le photographe emblématique de la tragédie de Marcinelle, au Bois du Cazier.

L'équipe du Bois du Cazier, tout en présentant ses condoléances à la famille et au proches, revient sur son histoire:

"Le 8 août 1956 devait être une journée comme une autre pour le photo-reporter Camille Detraux. Jusqu’à ce coup de téléphone de Lucien Harmegnies, alors journaliste au « Journal de Charleroi » et bourgmestre faisant fonction de Marcinelle, lui annonçant un incendie au Bois du Cazier. Arrivé rapidement sur place, Camille Detraux a immortalisé ces instants tragiques avec une première photo des fumées s’échappant du puits et de la grille où commençait à se presser la foule. Pris de l’étage d’une habitation de la rue du Cazier, ce document entamait le reportage le plus important de sa vie.

Lui, qu’une carrière de photographe industriel et publicitaire aux ACEC aurait dû laisser dans l’ombre, si les frères Marius et Marcel des Essarts ne l’avaient engagé au « Journal de Charleroi » en 1953.

Les accidents de circulation, les faits divers, pour ne pas dire « les chiens écrasés » seront son quotidien… Jusqu’à ce matin d’août 1956 quand il arriva le premier au Charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle."

Il a fait don de ses négatifs au Musée de la Photo, en 1990, et décida de laisser libre de droits la reproduction des clichés pris ce jour-là.