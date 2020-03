Après une longue maladie, le doyen de Charleroi, l'abbé Luc Lysy, est décédé ce dimanche 29 mars à l'âge de 64 ans, à Loverval.

C'est le Diocèse de Tournai qui a annoncé la nouvelle. Luc Lysy, l'un des curés de onze des trente-cinq clochers carolos, s'occupait en tant que doyen d'un territoire de près de 70.000 habitants sur Charleroi.

Originaire de Comines-Warneton, il officiait dans le Pays Noir depuis 41 ans. Nous l'avions rencontré il y a deux ans, presque jour pour jour, pour faire le point sur le Catholicisme à Charleroi et sur les changements de l'Eglise.

Il parlait de sa région, et de sa communauté, avec chaleur : "On est parfois un peu brut de décoffrage, mais quand il y a quelque chose à dire, on le dit, ça rend les choses plus simples."

Il avait participé à la refonte des paroisses de Charleroi, une métamorphose qu'il jugeait nécessaire : "il y a moins de pratiquants, mais ceux qui sont impliqués le sont à fond", notait-il. "Par contre, la communauté catholique à Charleroi a ceci de particulier qu'elle regroupe beaucoup de gens en conditions précaires. Il n'y a pas de grands noms, la bourgeoisie carolo n'a jamais été faite de grands riches de droite. Ce sont aussi souvent des migrants, qui n'ont pas de moyens. C'est typique de chez nous, ça. Et ça apporte un mélange continu au sein de la communauté : des Belges, bien sûr, mais aussi des Italiens, Polonais ou venant de divers pays d'Afrique."

Un hommage a été rendu à Luc Lysy par Paul Scolas, vicaire général émérite : " Il laisse un vide, il laisse surtout une trace. [...] Il menait une vie simple dont il maîtrisait mal les aspects pratiques. Il n'a jamais cherché les honneurs et les titres, il les fuyait plutôt."

Ordonné en 1979 à Tournai, il avait depuis lors été : Vicaire à Fontaine-l’Evêque (Saint-Christophe et Saint-Vaast), à Leernes (Saint-Martin), vicaire à Courcelles (Saint-Lambert), à Courcelles-Motte (Notre-Dame du Rosaire), à Courcelles-Sarty (Saint-François d’Assise), doyen de Jumet et curé à Jumet-Gohyssart (Immaculée Conception), à Dampremy (Saint-Remy), à Lodelinsart-Ouest (Saint-Roch), doyen du Doyenné du pays de Charleroi, responsable de l’unité pastorale de Charleroi, curé à Montignies-sur-Sambre-Trieux (Notre-Dame de Lourdes), à Montignies-sur-Sambre-Neuville (Saint-Pierre), à Montignies-sur-Sambre (Saint-Remi), à Lodelinsart (Sainte-Marie), à Couillet (Notre-Dame du Rosaire, Saint-Laurent, Saint-Basile), à Charleroi-Ville Basse (Saint-Antoine), à Charleroi-Ville Haute (Saint-Christophe), aumônier de l’Association diocésaine des employés d’Eglise, membre de la Commission diocésaine pour le diaconat permanent et membre du Conseil presbytéral.