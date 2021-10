Frayeur à Forges-Philippe (Momignies) dimanche soir, quand lors de travaux d'excavation, ce qui ressemble à des obus est découvert par les propriétaires qui faisaient les travaux.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont partis de la caserne de Chimay en milieu de soirée, vers 18h50, direction la rue du Cimetière. "Sur place, les sapeurs ont confirmés la présence d'obus de couleur bleue, contenant de l'ypérite - du gaz moutarde - et encore armés", détaille l'officier presse Michel Méan. "La police est arrivée sur place pour établir un périmètre de sécurité, une centaine de mètres ont été réservés autour de la tranchée qui avait été creusée."

Le Sedee, le service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs de l'armée belge, est arrivé peu après. Ils ont retiré 14 obus armés et potentiellement toxiques, pour les emmener et les neutraliser à distance des habitations. L'opération a duré près de 4h30, permettant aux riverains de souffler vers 23h30.