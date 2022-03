Hassan a 27 ans et se retrouve devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour une affaire dont il se serait bien passé. Et vu les réactions du tribunal et du parquet, tout le monde s'en serait bien passé. La nuit du 4 au 5 décembre 2020, en plein couvre-feu lié au confinement, il a été pris à 5h20 du matin en "infraction Covid". Il se trouvait sur la voie publique avec une personne qui ne partageait pas son foyer entre 22 heures et 6 heures du matin.

"Je n'ai pas l'habitude de requérir moi-même la suspension du prononcé, mais ici ça semble s'imposer", a expliqué la substitute du procureur du Roi à l'audience. "À 5h20 du matin, la police a été appelée à Châtelet pour un accident de la route. À bord du véhicule, ils trouvent deux personnes : Monsieur, blessé et qui doit être emmené à l'hôpital, et un de ses amis. Ils n'habitent pas à la même adresse, le couvre-feu est d'application jusqu'à 6 heures du matin. L'arrêté, du gouverneur et pas ministériel, précise donc qu'il s'agit d'une infraction. Suite à cela, j'ai proposé via la médiation une amende, qui n'a pas été payée, et donc on se retrouve ici."

Pris à outrepasser les règles, donc punition? Le diable se cache dans les détails. Hassan était allé prendre un verre chez un ami, le 4 décembre. Mais à un moment, ils se sont rendus compte qu'il allait être trop tard pour rentrer, couvre-feu oblige. Il a donc décidé de passer la nuit là-bas. Quand à 4 heures du matin, une dispute éclate sur place. Hassan décide de rentrer chez lui dès que possible. À cinq heures du matin, il se met donc en route, après plus d'une heure à attendre - on imagine dans une ambiance très tendue suite à la dispute - que le couvre-feu soit levé. "Il s'est trompé d'heure, il était persuadé que c'était 5 heures du matin, alors que c'était 6 heures. Nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais je rappelle la confusion de l'époque, où Bruxelles, le Flandre et la Wallonie n'avaient pas les mêmes horaires. Même en France c'était différent. Il n'a donc pas respecté l'arrêté provincial, certes, mais la confusion est compréhensible. Mon client est de bonne foi. Je demande l'acquittement, ou à titre subsidiaire la suspension du prononcé comme recommandé par Madame la procureure", plaide son avocat.

Avec un acquittement, Hassan n'aura aucunes représailles. Avec une suspension, s'il ne comparaît pas à nouveau dans les trois ans devant un tribunal, l'affaire sera oubliée et n'entachera pas son casier. Le tribunal peut aussi décider de le punir à la hauteur de l'infraction, soit une amende jusqu'à 500€ et/ou un emprisonnement jusqu'à 3 mois. Jugement le 2 mai.