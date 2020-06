La plateforme Cbonpourlelocal cartonne, et la Ville prévoit de continuer à l’utiliser.

C’est l’une des mesures imaginées par le collège communal et l’échevine de tutelle Babette Jandrain (PS) pour soutenir la relance économique et le pouvoir d’achat des Carolos : lancée le 15 mai, la plateforme web Cbonpourlelocal permet en effet aux citoyens de renflouer la trésorerie de leurs commerces de proximité et établissements Horeca en bénéficiant d’une plus-value de 20 %.

Le principe est très simple : l’usager commande des bons de la valeur de son choix sur le site cbonpourlelocal.be, la somme est directement versée à l’enseigne de son choix. En retour, il reçoit des bons à valoir d’un montant supérieur de 20 %. S’il a acheté par exemple pour 50 euros, il pourra consommer pour 60. Une opération win-win qui rencontre un indéniable succès.

C’est l’ASBL Charleroi Centre-Ville qui se trouve derrière ce projet validé par les autorités politiques communales. L’association étend donc son rayon d’action à tout le territoire de la ville.

Comme l’explique l’échevine Jandrain qui en préside le conseil d’administration, le mécanisme est financé par des subsides non utilisés : "Certaines actions d’aide au commerce local n’ont pu être programmées en raison du confinement. Leurs moyens de financement ont été mobilisés dans cette plateforme."

Et les résultats sont au rendez-vous : en l’espace de 5 semaines, la vente de bons d’achat a atteint 162 000 euros, à raison d’une valeur moyenne de 65 euros. "L’ASBL a délivré 2 480 bons de valeur", indique l’échevine. Près de deux tiers du budget de la phase 1 ont ainsi été employés, soit 32 000 euros sur 50 000. "Nous pensons relancer une phase 2 quand l’enveloppe aura été épuisée."

Au total, 200 commerçants se sont inscrits, soit 20 % du total actif et éligible, les autres peuvent les rejoindre. Il leur suffit de s’enregistrer pour participer.