Comme le résume à juste titre le parquet en écoutant les explications de Calogero, c'est comme si rien ne s'était passé le 27 août 2019 à Fontaine-L'Evêque. Pourtant, lorsque la police de la zone des Trieux est intervenue au domicile familial après appel de la compagne de Calogero, les policiers ont découvert la victime et les enfants traumatisés et en pleurs !



Ce jour-là, vers 12h15, la victime a manifesté son intention de se rendre chez sa maman dans la région du Centre. Ce que Calogero n'a visiblement pas apprécié. Ce dernier aurait menacé sa compagne « Tu vas voir si tu sors, je vais te tuer », avant de revenir vers elle pour la menacer avec un pistolet d'alarme camouflé dans un essuie.



Étranglée à cinq reprises



La mère de famille a également profité de l'intervention policière pour signaler une précédente scène de violence où elle a été victime de cinq manœuvres d'étranglement. "Il y a eu une dispute où le prévenu a encore imaginé que sa compagne avait une relation extra-conjugale", précise le parquet. Comble de tout, Calogero a déjà reçu un sérieux avertissement de la justice, en 2018, via une suspension du prononcé de 3 ans pour... des coups et blessures sur la même victime en 2016.



Mais rien n'y fait, Calogero continue à se montrer violent sans prendre en compte la menace judiciaire qui plane au-dessus de lui. Ce lundi matin, l'homme admet uniquement avoir détenu sans autorisation le fameux pistolet d'alarme. "C'était pour me protéger, car elle avait des fréquentations douteuses, explique-t-il en parlant de la victime. "Je ne savais pas que c'était interdit" Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi.



Pour les étranglements en juillet 2019, Calogero affirme n'avoir même pas touché la victime. Un mois plus tard, il n'y a pas eu de menace verbale. "Je lui ai bien dit le début de la phrase, mais pas "je vais te tuer""». Et la compagne n'a jamais été menacée avec une arme, rajoute le prévenu. Vu l'antécédent spécifique, le parquet veut désormais taper plus fort. Quinze mois de prison sont requis.



Me Laurent, à la défense, a plaidé une suspension du prononcé pour son client après avoir évoqué le comportement "particulier" de la victime à l'époque des faits. "Depuis 2016, elle ne souffre pas réellement de dépression, mais elle consommait de la cocaïne et pouvait partir pendant plusieurs jours sans nouvelles. C'est ce qui explique les fréquentations douteuses évoquées par mon client et son attitude le 27 août quand il a simplement voulu empêcher sa femme de partir."



Jugement pour le 9 mai.