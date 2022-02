S'il a déjà réussi à s'en sortir pour des coups et blessures sur sa maman en janvier 2019 (Axel avait obtenu une suspension du prononcé de 3 ans), l'addition risque d'être beaucoup plus salée le 21 mars prochain, au moment du jugement.

Le 19 septembre 2019, Axel a récidivé en frappant encore sa pauvre mère avec des coups de poing à l'épaule et des coups de pied au tibia. La maman est allée dénoncer les faits au commissariat du coin, après trois jours de calvaire. Les nouveaux faits ont eu lieu lors du retour à la maison, après qu'Axel ait refusé de se faire soigner. « Il s'est blessé et sa maman l'a accompagné aux urgences. Sur place, il a fait scandale et a refusé de se faire soigner. Sur le chemin du retour, il a saisi le volant, insulté et menacé sa maman », précise le parquet.Une fois à la maison, Axel a frappé sa mère et a également lancé plusieurs chaises en sa direction. La fin de la récréation est sifflée par le parquet, qui requiert une peine de 18 mois de prison par défaut.