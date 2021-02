Face au tribunal correctionnel, ce jeudi, Mohammed jure ne pas être quelqu’un de violent. Mais récemment, le 21 janvier dernier, le trentenaire a été condamné à 37 mois de prison ferme pour une scène de coups et blessures et une détention arbitraire sur Vanessa (prénom d’emprunt), son ex-compagne.

Interpellé pour purger la peine, Mohammed a immédiatement formé opposition au jugement. Il n’était pas au courant des poursuites judiciaires à son encontre. « Il y avait un problème de boîte aux lettres dans mon immeuble. Toutes les boîtes étaient ouvertes et je n’ai jamais reçu de convocation. »

Les faits que l’on reproche à Mohammed sont d’une extrême gravité. Le 5 juin 2019, à Charleroi, Vanessa a bel et bien subi des coups de la part de Mohammed, qui est en aveux. « Elle évoque des coups de poing, et même un étranglement avec un câble de GSM. Son compagnon s’est arrêté quand elle commençait à perdre connaissance. Mais il a quand même continué à la frapper », explique le substitut du procureur, effrayé par le comportement de Mohammed.

Ce dernier nie, par contre, avoir volontairement enfermé Vanessa dans l’appartement. « Je suis sorti pour me calmer, j’ai fermé la porte comme j’en ai l’habitude, mais elle avait sa clé qui se trouvait dans la salle à manger. Avec le stress, elle ne s’est pas rendu compte que sa clé se trouvait là », justifie Mohammed. Comment expliquer alors que Vanessa a dû s’échapper du logement par une fenêtre, pour trouver secours auprès d’un voisin ?

Pour le parquet, il est clair que Mohammed considère les femmes comme des objets. « La victime était terrorisée et a demandé à son voisin de ne pas lui parler, car elle est musulmane et que cela compliquerait encore plus les choses. Il considère les femmes comme des objets qui peuvent se transformer en punching-ball. » La confirmation de la peine prononcée en janvier dernier est requise contre celui que le parquet estime être « dans un monde de violence et de non-respect des femmes. » Autre détail en défaveur de Mohammed : son état de récidive légale avec une récente condamnation à 5 ans de prison avec sursis pour… une tentative de meurtre.

En fin d’audience, Mohammed a confirmé « être quelqu’un de bien, pas du tout violent. » Jugement dans deux semaines.