Henry, 62 ans, a écopé de 7 ans de prison ferme en 1999 pour viols sur des mineurs.

Henry est décrit par le ministère public comme un prédateur qui observe et plonge sur ses proies. Condamné par la Cour d’appel de Mons en 1999 pour des faits de viols sur des mineurs d’âge, l’homme a retrouvé la liberté sous conditions. Mais entre 2007 et 2015, Henry (prénom d’emprunt) a récidivé selon le ministère public. Il comparait devant le tribunal correctionnel pour des faits similaires sur cinq frères et soeurs, alors qu’il ne devait sous aucun prétexte entrer en contact avec des mineurs.

Ce mercredi, face au tribunal, le sexagénaire assure ne pas avoir été informé de cette condition. "Je savais que je devais me rendre aux différents rendez-vous, mais on ne m’a jamais informé de cette condition."

Henry, ami d’enfance de Martine (prénom d’emprunt) et maman des cinq enfants, a repris contact avec la mère de famille lors de sa sortie de prison. Sa présence dans la sphère familiale tombe à pic. Martine est dépassée par les événements et surtout par ses 12 enfants présents à la maison. Henry se propose donc d’effectuer des petits travaux, aide financièrement la famille dans une situation précaire et n’hésite pas à passer du temps avec les cinq enfants. Il les héberge, les emmène en sortie… Tout ce que les enfants n’ont pas l’occasion de faire avec leurs parents. Fred (prénom d’emprunt), le père des enfants, passe son temps au boulot, tentant de ramener un salaire décent au foyer et ne remarque pas les agissements suspects d’Henry. D’après les mineurs, Henry tripote, caresse et pénètre ses victimes à son domicile, dans sa voiture ou lors des sorties…

Mais Henry conteste fermement toutes les préventions. Non, il n’a rien fait subir aux enfants. Les parents sont également poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Fred signale n’avoir rien remarqué de suspect, mais admet avoir eu des doutes lorsqu’il a appris le passé judiciaire d’Henry. Martine, elle, est absente et jugée par défaut.

Une peine de minimum 12 ans de prison ferme a été requise contre Henry, en tenant compte de son passé.

Jugement pour le 18 mars prochain.