La société Deltrian International de Fleurus a été retenue pour fournir 100.000 masques chirurgicaux au Centre hospitalier Epicura, notamment implanté à Mons-Borinage, qui voulait miser sur le circuit court et le développement durable.

La production des masques commandés par le groupe hospitalier a débuté chez Deltrian International à Fleurus et la première livraison est prévue dans les prochains jours dans les implantations du groupe hospitalier à Ath et à Mons-Borinage.

Deltrian a doublé sa capacité de production et est maintenant équipé de quatre lignes fonctionnelles uniquement dédiées aux masques citoyens et chirurgicaux. Pour rappel, cette PME implantée dans la région carolo depuis 1968 avait également été engagée pour fournir 5 millions de masques pour la réserve wallonne en cas de pénurie, et avait été désignée par le gouvernement régional pour aider la Wallonie à devenir autonome dans sa production de masques.