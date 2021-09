L'entreprise Deltrian va s'agrandir à Fleurus. Spécialisée dans la production de systèmes de filtration d'air, on a vu la marque partout en Wallonie depuis le début de la pandémie de Coronavirus puisque la région en a fait son fournisseur officiel de masques buccaux l'année passée : en plus de remplir la réserve stratégique wallonne, ils ont aussi fourni les hôpitaux, maisons de repos et professionnels de la santé, tout en vendant des boîtes de masques jetables sur l'ensemble du territoire. Du "made in Wallonia" comme l'indiquait le ministre-président Elio Di Rupo.

L'objectif de Deltrian est d'installer de nouveaux locaux, pour héberger des activités de logistique et de production dont une partie est aujourd'hui basée à l'étranger. Un investissement estimé entre 6 et 8 millions d'euros pour un nouveau bâtiment, dont un million d'euros a été apporté par l'invest carolo Sambrinvest - qui avait déjà investi plusieurs fois dans l'entreprise par le passé - convaincu cette fois par l'impact en termes d'emploi de ce nouveau développement pour la région.

Depuis le début de la crise sanitaire, Deltrian a développé des innovations, notamment des solutions de filtration virucides, et espère favoriser par ce biais sa croissance.