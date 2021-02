La semaine dernière, dans la nuit du 2 au 3 février, la police judiciaire de Lille (France), avec l'appui de la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) de Lille ont interpellé en flagrant délit, dans la métropole lilloise, 7 malfaiteurs recherchés pour des vols sur des aires d'autoroute. Simultanément, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai ont interpellé quatre suspects à Charleroi.

La bande, visiblement bien organisée, était sous le coup d'une enquête du parquet de Lille, tandis qu'une enquête "miroir" était organisée dans la foulée en Belgique : "Les investigations réalisées de part et d'autre de la frontière ont permis de mettre au jour un réseau structuré agissant selon un mode opératoire précis œuvrant à un rythme soutenu. Ainsi, les commanditaires localisés en Belgique se rendaient régulièrement sur les aires de repos transfrontalières et effectuaient des repérages sur les camions de marchandises. Ils sollicitaient ensuite une équipe d'une dizaine de voleurs, tous étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, pour commettre les vols. Ces voleurs étaient déposés sur les aires d'autoroute par des chauffeurs qui n'hésitaient pas à multiplier les infractions routières pour échapper aux contrôles de police. Les marchandises volées étaient ensuite rapidement évacuées dans des véhicules utilitaires volés et maquillés", explique le procureur du Roi de Mons-Tournai dans une communication.

Les profits des vols sur les aires d'autoroutes sont estimés à plus d'un million d'euros.

"Immédiatement après l'arrestation des voleurs et des commanditaires présumés de part et d'autre de la frontière, les policiers belges ont également interpelé un suspect impliqué dans la vente de stupéfiants et les policiers lillois ont interpellé le receleur et le logisticien présumés de l'organisation dans la banlieue lilloise. Les opérations de fouille des véhicules et de perquisition des lieux de stockage des marchandises ont permis de découvrir de nombreuses palettes d'aliments, d'électro-ménager, de produits cosmétiques, de chaussures, de vélos et de trottinettes électriques provenant de plusieurs vols", continue le parquet de Mons-Tournai.

Dix personnes ont été placées en garde à vue en France, dont neuf ont été déférées au parquet de Lille. Ils ont été mis en examen et écroués. En Belgique, les 4 commanditaires présumés, interpellés à Charleroi , ont également été placés sous mandat d'arrêt par la Juge d'Instruction Véronique Hanton. Le 5ème suspect, clandestin sans adresse fixe en Belgique chez lequel plus de 50 grammes de cocaïne, 1.100 € et du matériel de vente ont été saisis, a également été placé sous mandat d'arrêt à Charleroi .

"Cette affaire vient démontrer la collusion des milieux criminels situés de part et d'autre de la frontière franco-belge et la nécessité d'une coopération internationale policière et judiciaire efficace entre la Belgique et la France pour démanteler en profondeur ce type d'organisation criminelle supra-nationale", souligne le procureur du Roi, qui signale que la DZPJ de Lille et la Division "Criminalité Organisée" de la PFJ Mons-Tournai poursuivent leurs enquêtes en coordination sous la direction de leurs magistrats respectifs.