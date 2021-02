Gestionnaire avec ses quatre fils de six hôtels à l’enseigne Toucan (deux en région liégeoise, un à Nivelles, un à Verviers, un à Charleroi et un à Mons), Bert Worhmann est un employeur qui compte dans l’horeca wallon. Son groupe Van der Valk gère quelque 850 chambres pour un peu plus de 600 travailleurs, directs et indirects.

Si le groupe est financièrement très affecté par la crise qui le prive de sa clientèle internationale et événementielle mais aussi par l’absence de clarté dans les perspectives de relance, il est touché par un autre fléau : le départ de ses travailleurs.