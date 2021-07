Au niveau des autoroutes wallonnes, 3 chantiers se terminent, mais 6 chantiers démarreront ou reprendront cet été sur nos grands axes et 6 autres chantiers, déjà bien connus des usagers, se poursuivront sur le réseau.

Les usagers qui souhaitent rester informés des actualités des chantiers en cours sur les autoroutes et principales nationales de Wallonie peuvent surfer sur le site internet de la SOFICO www.sofico.org : ils pourront y consulter la carte dynamique des chantiers présente sur la page d’accueil et s’abonner à la newsletter par région.

E42 /A15 - Interventions à hauteur de 7 ponts entre Fleurus et Heppignies en direction de Mons (point 4 sur la carte)

A partir du 2 août prochain, la voie de droite sera soustraite sur l’autoroute E42/A15 entre Fleurus et Heppignies afin d’intervenir sur 7 ponts supportant l’autoroute (la bande d’arrêt d’urgence sera fermée dès le 28 juillet). La vitesse maximale sera limitée sur cette zone de 6 kilomètres à 70 km/h. Par ailleurs, la bretelle du R3 venant de Marcinelle en direction de l’E42/A15 vers Mons sera fermée durant toute la période. Une déviation sera mise en place par le rond-point du Muturnia. Les autres bretelles resteront ouvertes.

Ces travaux permettront d’intervenir au niveau des trottoirs, des revêtements et de l’étanchéité de la voie lente de ces ouvrages.

Ils devraient durer au minimum pendant cinq semaines, peut-être plus si les dégradations s’avèrent plus importantes que prévues.

R3 - Montigny-le-Tilleul : Réparations des bétons sous le viaduc de l’Eau d’Heure (point 6 sur la carte)

Le viaduc de l’Eau d’Heure, supportant le R3 à hauteur de Montigny-le-Tilleul sera en travaux du 12 juillet prochain jusqu’à la fin du mois d’août. Des réparations des bétons seront effectuées en-dessous du viaduc. Ces opérations ne seront donc pas visibles depuis l’ouvrage, sur lequel une bande dans chaque sens devra être soustraite pendant le chantier (pour les nacelles de travail et pour des raisons techniques d’exécution du chantier).

E420/N5 – Réalisation d’une tranchée couverte à Frasnes, pour le contournement de Couvin (point 5 sur la carte)

La réalisation de cette trémie sous la voie ferroviaire à Frasnes-lez-Couvin est la troisième phase du contournement autoroutier de Couvin et est la seule toujours en cours de réalisation. Elle consiste à construire un ouvrage d’environ 800 mètres de long dont 80 mètres de tunnel pour permettre le passage de la E420/N5 sous la voie ferroviaire dans une configuration de 2X2 bandes. Elle a débuté le 3 octobre 2016. Une circulation en 2X1 bande est possible depuis le 7 juin 2019.

Depuis le 25 juin, sur l’E420, dans la tranchée couverte à hauteur de Frasnes-Lez-Couvin, la circulation en 2X1 bande s’effectue dans la demi-trémie qui accueillera à terme la circulation vers Charleroi.

Du 25 juin jusqu’à la fin du chantier, à hauteur de la tranchée couverte, la circulation continue donc à s’effectuer sur une bande dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h.

Les usagers qui circulent sur l’E420 en direction de la France ne peuvent plus emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - Chimay » vers la N5 via le rond-point de la Locomotive.

Une déviation est mise en place via la sortie suivante « Couvin centre - Viroinval - Petigny » pour l’ensemble des usagers. Les poids lourds qui souhaitent se rendre vers Chimay via la N99 ne pouvant pas traverser le centre de Couvin, sont invités à effectuer un demi-tour via l’échangeur « Couvin centre - Viroinval - Petigny» pour remonter sur l’E420 en direction de Charleroi et emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - Chimay ».

Par ailleurs, l’accès « Couvin nord/Chimay » pour gagner l’E420 en direction de Charleroi est à nouveau ouvert depuis le 28 juin dernier.

A l’automne prochain, les deux demi-trémies seront ouvertes à la circulation (2X2 bandes). Cependant, elles devront encore faire l’objet de travaux de finition (pose de signalisation, bornes kilométriques, bardages,…) nécessitant ponctuellement le retrait d’une voie. Ces opérations de finition, qui devraient être achevées pour la fin de cette année 2021, marqueront la fin de la réalisation du chantier du contournement autoroutier de Couvin.