Le Grand Hôpital de Charleroi et la Fédération des médecins généralistes ont ouvert des drive-in situés à les sites de Reine Fabiola et de Notre Dame de Grâce.

C'est une nouvelle initiative qui voit le jour afin d’aider les médecins généralistes de la région à répondre à la demande de leur patientèle et d’offrir un service sécurisé et rapide aux patients.

En effet, depuis le 5 mai, le réseau hospitalier Charleroi Métropole en collaboration avec la FAGC (Fédération des Associations des médecins Généralistes de Charleroi) comptant 430 médecins ont mis sur pied un processus de dépistage rapide du COVID-19 dans des conditions de sécurité optimales.

Ces centres de dépistages ont été installé sur le site Reine Fabiola du Grand Hôpital de Charleroi et à la Clinique Notre Dame de Grâce de Gosselies. "Un drive-in est effectif depuis vendredi matin sur le site Reine Fabiola, dans le garage des anciennes urgences. Dès l’ouverture, de nombreuses voitures faisaient la file à l’entrée de l’ancien garage des urgences du site Reine Fabiola où deux médecins généralistes membres de la FAGC procédaient à la réalisation des frottis de dépistage", nous annonce-t-on.

Le choix de ce site en particulier s'est fait grâce à la configuration unique des lieux. Sans que les patients n'aient à sortir de leur véhicule, il y est possible d'y créer un circuit permettant une circulation fluide ainsi que des contacts très limités entre les individus.

Si un centre de dépistage s'est ouvert vendredi à Montignies-sur-Sambre un autre est déjà en fonction depuis le 5 mai sur le site de la Clinique Notre Dame de Grâce de Gosselies où un espace au cœur des urgences a été spécialement aménagé. "Dès son ouverture, le centre de dépistage a connu un franc succès, ce qui a mené à un élargissement des plages horaires initialement prévues. Le système mis en place de concert par la FAGC et la CNDG l’a été avec comme principale préoccupation la sécurité des patients et des médecins généralistes qui y travaillent, en évitant tout contact avec d’autres patients. Le matériel de protection individuelle utile est fourni tant aux médecins qu’aux patients, et la prise en charge dure moins de 10 minutes."

Modalités et conditions d'accès :

Le drive-in du site Reine Fabiola est ouvert de 10h30 à 13h et de 16h à 19h en semaine et se situe sur le site Reine Fabiola (avenue du Centenaire 73 - 6061 Montignies-sur-Sambre). Les horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de la demande.

• Le centre de dépistage de la Clinique Notre Dame de Grâce de Gosselies est ouvert de 10h à 13h et de 16h à 19h via l’entrée principale des urgences (chaussée de nivelles 212 – 6041 Gosselies).

• L’accès au centre de dépistage se fait uniquement sur rendez-vous en appelant le service « Allô Santé » de Charleroi au 071/33.33.33

• Le dépistage ne peut se faire que sur demande du médecin traitant.

• Le patient se présente muni de sa demande d’examen et de sa carte d’identité.