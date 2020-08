La crise du Covid-19, le confinement et le protocole de sécurité rendent difficile les dépistages.

Comme chaque été, les travailleurs de l'ASBL SIDA-IST Charleroi-Mons auraient dû parcourir les événements publics et les festivités de la région. Que ce soit à bord du Médibus, sur le terrain ou en rendez-vous privé, Rudy Gooris et ses collègues informent et sensibilisent à la problématiques des maladies et infections sexuellement transmissibles.