Fernande Tréfois souffre d’insuffisance rénale. "On m’a détecté le problème fin 2018", explique cette habitante des Bons Villers. Pour elle, la dialyse était inévitable. Après plusieurs mois de prise en charge à l’hôpital Saint-Joseph, site spécialisé du Grand Hôpital de Charleroi, une place s’est libérée au centre de dialyse implanté au sein de la Clinique Notre-Dame de Grâce, à Gosselies. "C’est bien plus proche de chez moi. En plus, le personnel est très bien. Et c’est quand même une ambiance différente de l’hôpital, on ne se sent pas malade."