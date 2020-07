Dans les magasins, les cinémas, les théâtres, les bibliothèques, les centres commerciaux, les musées, les banques, les lieux de cultes,... le port du masque est obligatoire sous peine de sanctions financières de 250 euros.

Par décision du Gouvernement fédéral du jeudi 9 juillet, le port du masque est rendu obligatoire dans certains lieux publics à partir de ce samedi 11 juillet.

Ceci signifie que quiconque âgé de plus de 12 ans a l'obligation de porter un masque pour rentrer dans un espace intérieur fermé.

Ce samedi, premier jour d'application de la mesure, ils n'étaient qu'une poignée à ignorer l'obligation. Les autres se sont mis au pas évitant par là une amende possible de 250 euros.

Dans le centre-ville de Charleroi, les commerçants ont affiché à leur devanture la nouvelle obligation afin que personne ne soit surpris ou se fasse refouler à l'entrée.

Isabelle, une commerçante du boulevard Tirou, ne savait pas comment aborder la journée tant la situation est inédite. "Dès le matin, je m'étais préparée à devoir expliquer aux clients que le masque est devenu obligatoire mais j'ai été surprise de constater que tous le portaient au moment d'entrer dans mon commerce. Pour ma part ce n'est pas un souci, j'ai l'habitude de le porter et nous avions déjà pris un ensemble de mesures comme les parois de plexi et du gel hydroalcoolique. Certes on voit moins les sourires mais il faut respecter ce qui est demandé au risque d'être sanctionné même si nous ne sommes pas en mesure de l'exiger."

Dans le centre commercial Rive Gauche, le port du masque est aussi obligatoire. Pierre Foucart, le directeur, assure que tout est en place et que la consigne est bien respectée. © NGOM

Face à cette obligation, la ville de Charleroi rappelle que des masques sont toujours à dispositions. "Afin de permettre à celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité de se présenter à la distribution de pouvoir encore se procurer des masques, la distribution est prolongée au sein des 5 guichets citoyens depuis le 1e juillet jusqu’au 30 septembre. Rendez-vous dans la maison citoyenne de votre district. Un guichet réservé à la distribution de masques sera aménagé et accessible sans rendez-vous. Les citoyens peuvent se présenter aux horaires d’ouverture renseignés ci-dessous. Veuillez toutefois noter que les services État civil et Population continuent, eux, de fonctionner sur rendez-vous", nous communique-t-on.

Voici la liste des endroits où se procurer les masques à Charleroi :

Charleroi Hôtel de ville (Entrée place du manège)

Place Charles II 14-15

6000 Charleroi

T : 071 86 12 45

F : 071 86 10 48

population.charleroi@charleroi.be

Gilly Maison communale Annexe

Place J. Destrée

6060 Gilly

T : 071 86 40 10

T : 071 86 39 02

F : 071 86 40 15

population.gilly@charleroi.be

Gosselies Centre civique

Rue Junius Massau 4

6041 Gosselies

T : 071 86 88 54

T : 071 86 88 51

F : 071 86 88 70

population.gosselies@charleroi.be

Marchienne-au-Pont Maison Communale Annexe

Place Kennedy 1

6030 Marchienne-au-Pont

T : 071 86 55 78

T : 071 86 55 77

F : 071 86 55 61 population.marchienne@charleroi.be

Marcinelle Maison Communale Annexe

Avenue Mascaux 100

6001 Marcinelle

T : 071 86 61 66

T : 071 86 61 75

population.marcinelle@charleroi.be

Horaires

Lundi, mardi, mercredi et Vendredi

08:00 – 12:00

13:00 – 16:30

Jeudi

08:00 – 12:00

Samedi (uniquement à Marcinelle)

09:00 – 12:00