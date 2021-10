Chana et Be Planet cherchent toujours des participants pour répondre à l'appel à projet Proximity. Jusqu'à 10.000€ d'aide pour des projets "verts et solidaires" à Charleroi.

Il n'est pas encore trop tard pour remettre un projet afin de participer à Proximity. Le but de l'appel à projets est de rassembler et soutenir les initiatives citoyennes et associatives présentes à Charleroi, grâce à un partenariat innovant “Commune-Citoyens-Associations-Entreprises”.

Participer à Proximity, c’est poser sa candidature pour recevoir un appui financier qui peut s’élever jusqu’à 10.000 euros.

C’est aussi intégrer un réseau d’acteurs mobilisés autour de ces valeurs, participer à une campagne de mobilisation pour lever des moyens, trouver du matériel, des compétences, des bénévoles au sein de la population ou des entreprises et profiter d’une belle médiatisation.

Qui peut participer ? Les A.S.B.L., les collectifs de citoyens organisé en association de fait, les fondations d'utilité publique et les coopératives.

Concrètement, il s'agit de donner des idées et des suggestions ayant un impact positif sur l’environnement et le climat et que les thèmes comme la biodiversité, la mobilité, l’énergie, les déchets, l’alimentation et l’agriculture, l’économie circulaire, la solidarité font partie de votre champ d'action.

Les dossiers sont à rendre pour le 28 octobre à midi.

Info et dossier : https://www.proximitybelgium.be/