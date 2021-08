"Je ne vais pas, moi aussi, hésiter à cogner fort pour requérir la peine vu les faits commis". Ces mots prononcés par le substitut Signor témoignent à eux seuls de l’état d’esprit du ministère public face à l’attitude d’Antonio (prénom d’emprunt).

Pas très loquace face au tribunal correctionnel, ce dernier admet quasiment en murmurant avoir adopté une attitude ignoble envers son fils né le 13 février dernier. "Oui, j’ai donné des claques à trois reprises à mon fils, mais je l’ai également frappé au front avec une manette de jeu et secoué." Tout cela alors que le nourrisson n’avait que quelques jours.

Deux hospitalisations pour ses premiers jours de vie

Le père de famille confirme avoir connu des crises de colère entre le 19 février et le 10 mars dernier. Le jeune bébé a connu sa première hospitalisation du 2 au 8 mars, à la suite du coup de manette à la tête.

Le lendemain de son retour à domicile, le nourrisson a été secoué par son père dans la salle de bain parce qu’il pleurait trop. Les jours de l’enfant ont été considérés comme en danger par les urgentistes lors de son admission en milieu hospitalier.

La mère, victime d’une grossesse difficile et alitée, conteste fermement ne pas être intervenue au secours de son enfant. "J’ai entendu comme un bruit de claque lors d’une des scènes et des pleurs. Le temps que j’arrive dans la pièce, il était dans les bras de son père et était calmé. Il m’a dit que le paquet de lingettes était tombé par terre", narre la prévenue. "Bien sûr, je l’ai cru puisqu’il n’avait jamais montré de signe de violence auparavant."

Dix ans de prison demandés

Emprisonné, le paternel doit désormais se contenter de voir son fils à travers un écran. Une peine de 10 ans de prison a été requise pour les coups et blessures. Prévention que le parquet souhaiterait requalifier en traitement inhumain. Deux ans de prison sont sollicités contre la mère de famille.

Jugement le 2 septembre.