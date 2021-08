La rentrée scolaire n’est pas une partie de plaisir pour tout le monde. A Charleroi, le CPAS a mis en place des mesures de soutien pour les familles et les étudiants de 18 à 25 ans qui éprouvent des difficultés. « Nous savons que le covid est passé par là », observe le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe. Chômage économique, pertes de student job, baisse généralisée de revenus.

« Pour que les problèmes financiers ne fassent pas obstacle au retour en cours des jeunes, nous avons défini tout un arsenal d’aides. De la première installation en autonomie (prise en charge d’un loyer, de la caution locative, ou encore du mobilier de base essentiel) jusqu’aux besoins de première nécessité (transport, achat de vêtements, etc.) en passant par les aides psychosociales, les aides en équipement numérique ou en soins de santé, etc., notre institution se tient à la disposition des demandeurs. » Soutien scolaire (minerval, remédiation), frais d’hébergement en internat, formations et stages en Belgique et à l’étranger, forfait unique de rentrée de 250 euros : chaque besoin fait l’objet d’une analyse individuelle.

Dès qu’un avis est rendu, la décision intervient endéans le mois.

Pour les moins de 18 ans, le dispositif est identique et adapté aux besoins, cela quel que soit le réseau d’enseignement fréquenté.

Il n’est pas inutile de rappeler qu’à Charleroi, les écoles communales offrent les fournitures scolaires de base. « Nous avons des bénéficiaires réguliers pour les aides de rentrée. Ceux qui sont encore inconnus de nos services ne doivent pas hésiter à les appeler. Tout s’effectue dans la discrétion absolue. Les situations déterminent les montants octroyés. » C’est dit.