C’est cool et tendance : les alpagas peuvent ajouter un côté terroir et exotique lors d’un mariage. Ces cousins des lamas et des chameaux sont calmes, peu bruyants, et leur bouille ravira les cœurs, note Denis Maekelbergh, du Vieux Verger, près de Lessines.

"C’est assez recherché, pour la cérémonie, les séances photos, ou même faire une animation pour occuper les invités, notamment les enfants, lors des mariages", explique-t-il. "Ce sont des animaux qu’on a moins l’habitude de voir, et encore moins en ville. On les propose pour les mariages, mais le reste de l’année ils nous aident à tondre autour du verger."

D’autant plus que Denis et son épouse proposent des couleurs qui collent aux teintes "mariage", à savoir un champagne (nommé Happy), un blanc de blanc (Love) et un brun (Souki).

"Le Vieux Verger sera présent au Salon du Mariage ces 5 et 6 mars avec 2 à 4 alpagas, selon si les femmes sont pleines." Après une annulation Covid l’année dernière, ce deuxième salon organisé par AP Events se fera à l’Executive Aviation Terminal de BSCA, à Gosselies, sur la route des Fusillés.

Près de soixante exposants sont programmés, pour tout ce qui touche de près de ou de loin au mariage et son organisation. Des défilés de costumes, robes de mariée, de cocktail ou de soirée, ainsi que des vêtements enfants sont organisés à 13 h 30 et 16 h 00 le samedi et le dimanche. L’entrée est fixée à 12 € (9 € en prévente).