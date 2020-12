Laurence, Isabelle et Dany sont trois tenanciers de cafés à Charleroi. Ils tiennent respectivement Les Filles d'A Côté, la Cuve à Bière et Chez Dany/Le Bastia. Et comme tous les cafés, ils sont fermés suite aux mesures sanitaires fédérales., signalent-ils en coeur,

C'est la raison pour laquelle ils ont eu l'idée de proposer à des artistes locaux, carolos, aussi à l'arrêt, de décorer les vitrines de leurs établissements. "D'habitude, on a des sapins et des pères Noël, avec ce côté très centre commercial, mais pour cette fois on a voulu plutôt aller chercher des talents locaux, qui eux aussi sont touchés de plein fouet par la crise." Devant chez Les Filles d'A Côté, par exemple, c'est Gabrielle, tatoueuse d'Arcana Bodia rue de Marcinelle, qui adapte son style - d'habitude d'abord sur papier, puis gravé à l'encre dans la peau - sur une large vitre de café. "C'est gai de reprendre le dessin, c'est une super chouette initiative !"

© van Kasteel

Le trio a contacté l'Eden, le centre culturel de Charleroi, qui a immédiatement trouvé l'idée excellente et a embrayé pour leur donner un coup de main. "On a donc contacté les artistes et les différents établissements horeca de la ville pour lancer le projet", détaille Fabrice Laurent, le directeur. "Sur 11 vitrines, des artistes carolos ou en résidence ici vont réinterpréter dans leur style les décoration de Noël, on a des tatoueuses, des gens du milieu du graffiti et des illustratrices. C'est devenu une sorte de petit parcours artistique à faire en ville, à découvrir par hasard ou lors d'une balade plus ciblée. Les artistes et l'horeca sont en galère, ils ne demandent qu'à bosser et sont liés en général parce qu'on va toujours bien prendre un verre ou manger un bout avant ou après une expo, un spectacle, etc." L'Eden a donc participé à l'élaboration du projet sur proposition des trois cafetiers, et sorti le chéquier pour payer les cachets.

Le parcours sera disponible à partir de ce jeudi, puisqu'à différents endroits les vitrines sont encore en train d'être fignolées.