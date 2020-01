La première de ces deux variétés, c'est la "Belle de Jumet". Cette poire vient - comme son nom l'indique - de Jumet : elle a été créée par un facteur, un certain Lefèvre, vers la fin du 19e siècle. Mais elle a presque complètement disparu chez nous. "Il en reste peut-être quelque part dans des jardins, sans qu'on sache exactement ce que c'est. Mais par contre, elle est toujours très cultivée en Nouvelle Zélande, sous le nom Honey Belle, parce qu'elle a un goût de miel, très fruitée", note Emilien Burlet, de Charleroi Nature asbl. Ce sont des étudiants du CRA-W, à Gembloux, qui les ont retrouvées. "On a trouvé ça génial, et on a commandé plusieurs arbres à un greffeur local."

La seconde, c'est la "poire de Grise". Plus ronde, et massive, elle a la particularité de bien tenir à son pédoncule (sa queue, NdlR) et elle était consommée par les mineurs dans toute la région de l'Entre Sambre et Meuse et à Charleroi, justement parce qu'elle leur permettait de tenir la poire sans la salir. © van Kasteel

Ces deux variétés viennent d'être plantées dans la cité Hotyat, et neuf sites en tout sont prévus dans Charleroi, "avec à terme l'objectif un peu fou d'avoir un verger par quartier, c'est l'idée en tout cas qu'aimerait concrétiser la Ville et Charleroi Nature", précise Emilien Burlet. Chaque nouveau verger devrait accueillir, pour commencer, deux arbres "Belles de Jumet" et deux "poires de Grise", chaque fois à basses et moyennes tiges. "L'avantage, c'est que même des enfants peuvent cueillir les fruits, sur des arbres à basses tiges."

Les premiers fruits des basses tiges pourraient déjà apparaître à l'automne prochain, même s'il est plus sûr de compter sur l'année d'après. Pour les moyennes tiges, c'est plutôt quatre à cinq ans qu'il faut compter.