En une quinzaine de jours, les pompiers ont été sollicités sur deux incendies dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Une première fois à L’Escaillère où les flammes ont dévoré une maison et gravement endommagé une seconde. Une deuxième fois à Cul-des-Sarts avec un feu de cheminée. À deux reprises, les hommes du feu n’ont pas pu utiliser les bouches incendie proches des lieux. Il n’était pas possible de s’y connecter, ou le débit d’eau n’était pas suffisant ! Dans un cas au moins, cela a obligé les pompiers à remplir les citernes de leurs camions à une bouche opérationnelle à plus d’un kilomètre de là.