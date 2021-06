Vous voyez le "trou" qu'il existe sur le rond-point du boulevard Tirou et de la rue de l'Ecluse, le long des rails du tram? Un café s'y trouvait, qui a brûlé. L'immeuble qui faisait le coin a donc été détruit... et c'est à l'abandon depuis lors.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui trouvaient l'endroit moche, la Société Wallonne du Crédit Social (SWCS), qui a ses bureaux actuels juste à côté, va y construire un bâtiment de 7 étages, dessiné par Réservoir A. Ils viennent d'obtenir le permis unique.

© L'état actuel des lieux - Google Street

Après assainissement du sol et construction de l'immeuble six étage seront dédiés aux bureaux: la SWCS prévoit d'y installer cent collaborateurs, et un septième sera affecté à du logement. Vu les visuels, cet édifice pourrait bien marquer un "retour des colonnades" au boulevard Tirou.

"Le projet se caractérise par ses éléments innovants, durables, modulables et sa visibilité. En effet, le bâtiment a été pensé pour pouvoir être transformé au cours du temps et en fonction des besoins (notamment faire davantage de logements, ou de bureaux, etc. NdlR). Enfin, l’édifice a été conçu pour s’intégrer parfaitement dans le paysage existant et sera composé de toitures végétalisées et de panneaux solaires. Le sous-sol sera dédié au parking et comportera une vingtaine de places de stationnement. Le permis donne aussi l’autorisation de rénover le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’immeuble actuel (remplacement des châssis notamment) qui accueillent les services de la SWCS", souligne le collège de Charleroi par voie de communiqué.

"C’est actuellement un terrain laissé à l’abandon, alors que nous nous trouvons dans un axe d’entrée de ville très emprunté", précise l’Echevine de l’Urbanisme et du Logement de la Ville de Charleroi, Laurence Leclercq. "La fermeture de ce front bâti est attendue depuis de nombreuses années et nous nous réjouissons, à la Ville de Charleroi, que ce projet aboutisse enfin. C’est un lieu symbolique qui retrouvera une structure visuelle agréable."