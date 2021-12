Les idées de cadeaux à mettre au pied du sapin ne manquent pas : écharpes, pulls, livres, colis garnis et autres calendriers ont toujours leur petit succès. Que les cadeaux proviennent d'un marché d'artisans ou d'une commande sur Internet rajouter un peu de piquant n'est pas à exclure. Franchir les portes d'un "magasin coquin" peut ajouter ce petit piquant mettant en avant la complicité pouvant exister entre la personne qui offre et celle qui reçoit. Nous avons souhaité savoir ce qui était tendance en la matière en franchissant les portes de chez Babylon Loveshop à Gosselies. La démarche d'y entrer n'est déjà pas "malaisante", il s'agit d'un magasin comme peuvent l'être tant d'autres. Fini l'époque où il fallait écarter des "rideaux anti mouche" pour entrer dans un espace à peine éclairé à l'odeur plus que discutable. Situé en plein City Nord, il n'y a pas de marginalisation. On y est accueilli par un franc bonjour d'une des employées. "N'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils si vous en avez besoin !"

"Ici on trouve tout ce qui est lingerie, accessoires érotiques, sex toys, tout ce est le plaisir adulte, la séduction et tout ce qui peut accompagner la vie intime des personnes qui pénètrent dans le magasin. Notre positionnement c'est d'offrir de grandes surfaces lumineuses avec objectif de s'adresser à tout le monde tant aux personnes qui ont envie de faire un premier pas vers cet univers qu'aux personnes plus expérimentées," explique Maxime Figula, reponsable marketing.

Les propos de Maxime sont avérés à la vue des clients de tout genre qui, sans complexe, n'hésitent pas à s'arrêter devant des rayons proposant de nombreux accessoires variés.

Comme dans tous les magasins, certains articles sont de vrais best sellers surtout en cette période de Noël. "Il y a le Luch 3 de Lovense. Il s'agit d'un œuf à insérer avec une petite antenne qui se cale devant le pubis. C'est un œuf vibrant télécommandé via un smartphone. Il peut se synchroniser avec de la musique ou des vibrations. Il se commande à distance. Parmi les succès, il y a aussi le Magic Wand, ou baguette magique. Il s'agit d'un jouet très apprécié des couples. Il s'utilise de manière externe. Il peut être un chouette outil de massage aussi. L'un de nos meilleurs articles est le Womanizer, il ne s'agit pas d'un objet vibrant. Il agit plus par des pressions d'air, un peu comme un phénomène de succion. Ce qui est intéressant c'est que cela ne désensibilise pas la zone sur laquelle il est appliqué. Trop de vibrations peuvent être désagréables à la longue."

Si les jouets sont légions, il est possible de se tourner vers des coffrets "bien-être" dans lequel on trouve des huiles de massages par exemple. Comme dans bien des domaines, la notion d'écologie à fait son apparition de même que le concept vegan.

Du petit objet anecdotique qui fait sourire au jouet demandant plus de complicité, il n'y aura pas que les aiguilles du sapin qui rendront Noël plus piquant.