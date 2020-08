Ce mardi, la société de logements sociaux La Sambrienne a lancé la tournée des cités propres en collaboration avec Tibi et la Ressourcerie. Le but, se rendre au cœur des cités aux 4 coins du grand Charleroi afin de permettre aux habitants de se débarrasser de leurs inertes et autres déchets pouvant être récoltés dans les recyparcs classiques. "Même si le covid est encore bien présent, nous avons tenu à organiser cette récolte de déchets. Non seulement nous avons aménagé un planning plus serré dans le temps mais d'ici décembre nous nous rendrons bien dans une trentaine de lieux, aux plus proches des gens", explique Maxime Felon, président de la Sambrienne.

Si l'opération reste un succès, les agents de propreté de la société de logements ne constatent pas vraiment d'amélioration en termes de salubrité publique. Avec des rondes journalières, les 8 camions en service récoltent chaque année plus de 1.350 tonnes de déchets. "Il m'arrive de passer à un endroit de ramasser des déchets. Pour prouver notre intervention nous faisons des photos mais il n'est pas rare que lorsque l'on passe 5 minutes plus tard il y a carrément un fauteuil où nous venions de tout ramassé", nous raconte stupéfait un agent.

Pour contrer ce phénomène de pollution extrême et récurent, La Sambrienne a décidé de passer à la vitesse supérieure en septembre. "Nous avons lancé un marché de 160.000 euros pour équiper les points noirs de caméras et intégrer des agents constatateurs. Jusqu'ici les homme se sentaient désemparés. Ils sont sur le terrain et n'ont pas les outils légaux pour intervenir. Nous allons entrer dans une phase de répression plus sévère. Il sera clairement prévu des amendes administratives mais aussi des travaux d'intérêts généraux qui consisteront à intervenir dans les cités pour le bien commun."

Pour le président il est grand temps d'intervenir et d'offrir plus de considération aux habitants des cités. "Nous ne pouvons plus dire que nous sommes simplement une société de logement. Nous avons un rôle social très important. Nous savons que les cités ont quelques soucis de propreté mais ce ne sont pas toujours les habitants qui en sont les responsables. Des personnes de l'extérieur s'organisent pour venir se débarrasser de leurs immondices dans ces cités. Nous pensons qu'il faut poursuivre malgré tout les efforts afin de donner une vraie vie à ces cités en prônant la mixité en intégrant par exemple des associations pouvant créer du lien de manière saine et durable."