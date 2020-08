Comme le confinement puis les restrictions de la crise sanitaire entravaient l’organisation des activités pour seniors, le service communal du Troisième Âge de Charleroi a dû les réinventer. Sous l’impulsion du président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe en charge de la politique des Aînés, un studio de tournage de capsules d’animation a pris ses quartiers au centre culturel de Mont-sur-Marchienne.

"Le but, c’est de créer du contenu pour les personnes âgées afin d’aller à leur rencontre dans leurs lieux de résidence. Avec le concours de Charleroi HD -la cellule vidéo de la ville, des bénévoles et des artistes animent des ateliers (cuisine, danse, bricolage, etc.) et des divertissements. Il y a la valeur ajoutée des Alains (Alain Vanek et Alain Gilson), qui coordonnent et présentent depuis un quart de siècle les spectacles du cycle « Les Belles années du Music Hall", indique l’échevin. "Ils apportent leur professionnalisme et leur carnet d’adresse pour mobiliser des artistes, essentiellement des chanteuses, chanteurs et musiciens." © D.R.

La diffusion des capsules a commencé le 30 juillet, à raison de deux jours par semaine (les lundis et jeudis). Les tournages viennent de reprendre après une parenthèse. L’intention est de les poursuivre jusqu’à la fin du mois pour disposer de contenu jusqu’au 12 septembre. En cas de prolongation des restrictions, le studio d’enregistrement continuera à travailler.

Le choix du lieu a été dicté par le souci de la sécurité sanitaire : le centre culturel de Mont-sur-Marchienne offre les espaces suffisants, la technique et le cadre pour ce type de réalisation.

Les diffusions s’effectuent via plusieurs canaux et notamment la chaîne Youtube de la Ville de Charleroi et la page Facebook « Charleroi senior ».