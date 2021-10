Dimitri et Natasha ont 24 et 21 ans. Ils ont un bachelier en assistant de direction et travaillent tous les deux à temps plein. Mais sur le côté, ça fait plus de trois ans que ce couple d'Aiseau-Presles pratique le crossfit : un sport qui allie la gym, l'haltérophilie, la course, la natation, etc. Objectif: conserver ou améliorer sa condition physique.

Ce sport les passionne, mais ils ont aussi la fibre entrepreneuriale. "En février 2020, juste avant la pandémie, on a commercialisé un premier t-shirt aux couleurs de notre marque, LionLift", explique Dimitri. "On a senti ce besoin, dans les salles, d'avoir une marque belge. Parce qu'en fait, la plupart des pratiquants sont habillés par des grandes marques américaines ou canadiennes. Le premier t-shirt a bien fonctionné, on a profité de la pandémie pour peaufiner notre boutique en ligne, qu'on a lancé fin juin 2020."