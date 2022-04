Une dizaine d'ateliers sont proposés ce mercredi aux centaines de jeunes militants Oxfam et Amnesty, réunis pour l'occasion au CEME. L'objectif de cette journée "Oxfamnesty", c'est d'explorer les discriminations : celles qui frappent les gens en raison de leur origine ethnique, de leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, leur genre, leur apparence physique (grossophobie), leur handicap, leur âge ou encore leur situation précaire.

"Cette année, nous avons pour objectif d’amener nos jeunes militantes et militants à se rencontrer, échanger, se former, et agir autour de la thématique des discriminations, lesquelles structurent encore et toujours nos sociétés comme autant de systèmes de domination. Au travers d’activités animées par des artistes et organisations partenaires comme Le Monde selon les femmes, Plan International, ATD Quart Monde, Magma, l’asbl Inclusion, la compagnie théâtrale T’OP ! ou encore le rappeur Grégory Monfort, iels exploreront et approfondiront ensemble le thème des discriminations, et apprendront à mieux les combattre", expliquait l'organisation préalablement au lancement de la journée.

L'événement est intitulé "Discrimina-NON".

Pour clôturer la journée, un prix "Amnesty Jeunes" des droits humains sera remis à une personnalité ou un groupe, de moins de 35 ans, vivant en Belgique, et connu pour son action en faveur des droits humains.

Cette année, les nominées et nominés sont :