Des cérémonies pour rendre hommage dans les maisons de repos, ont lieu.

Les maisons de repos ont particulièrement été touchées par le Covid-19. 95 % des décès dus au coronavirus ont eu lieu dans ces établissements. Cependant, à cause des mesures sanitaires, aucune cérémonie n’a pu s’y dérouler. Le CAL Charleroi, le Service Laïque d’aide aux Personnes et le CPAS de Charleroi ont donc réfléchi pour mettre en place des cérémonies d’hommage aux disparus.

Pour cela, des groupes de travail ont été formés avec le personnel et les résidents. "Ces moments permettent de parler et de partager les nombreuses émotions ressenties ces derniers mois : injustice, colère, tristesse, solidarité, isolement… Ils permettent d’envisager l’organisation de cérémonies d’hommage sur mesure, qui répondent aux besoins des participants", expliquent-ils. Les textes et les musiques sont choisis par ce groupe de travail.

Depuis cette semaine, ces cérémonies ont lieu dans toutes les maisons de repos du CPAS de Charleroi. Vidéos, textes, musiques, tout a été pensé. Même une fresque réalisée pour l’occasion ! Certaines maisons de repos, comme la Résidence Brichart et la maison de repos Sart Saint-Nicolas ont choisi de faire ces cérémonies en septembre afin de laisser la possibilité aux familles d’y assister.