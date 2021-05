Suivre des études supérieures est déjà une chance en soi mais quand il faut passer une partie de la journée à se demander s'il sera possible de manger à sa faim, les chances de réussites sont compromises. Afin d'aider les étudiants, le Pôle hennuyer qui regroupe toutes les institutions d’enseignement supérieur de la province (Universités et Hautes écoles, Ecoles supérieures des arts et les établissements de Promotion sociale supérieurs) a développé un système de distribution de paniers solidaires à destination des étudiants en galère. Suite à la perte de leur job étudiant par exemple.

A Charleroi, le Pôle Hennuyer a reçu l’appui de la Banque Alimentaire et du CPAS de Charleroi .