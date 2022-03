C'est sur base d'une dénonciation à l'intérieur même de la prison que l'habitant de Pont-à-Celles a été intercepté le 7 décembre 2021 par les policiers de la zone Germinal, soit un jour avant la fin de ses congés pénitentiaires. A l'hôpital, les médecins ont retrouvé, dans un endroit plutôt intime, diverses boulettes. Parmi celles-ci: de la résine de cannabis, de la cocaïne et des cartes de téléphone portable. Récidiviste, l'homme risque trois ans de prison.

L'homme reconnaît les faits. "Au départ, j'ai accepté pour faire plaisir à mon neveu (également incarcéré)

. Ce type de livraison a vite fait le tour de l'établissement. Et c'est ainsi que l'homme a reçu plusieurs demandes intéressées. "Au départ, je ne voulais pas. Mais, j'ai été menacé. J'ai même perdu 2 dents. Alors, j'ai cédé." Il est clair que le détenu n'aurait pas dû se livrer à ce genre de trafic. Comme le souligne le président Guillaume Gerlache. En juin 2020, il a déjà fait l'objet d'une condamnation avec sursis partiel pour détention et vente de stupéfiants, en association.

L'année 2020 qui correspond, à quelques mois près, au début du petit trafic à destination du neveu. Comme le souligne le Parquet, l'homme a éprouvé des difficultés à avouer lorsqu'il a été interpellé. Néanmoins, le passage par l'hôpital l'a rendu un peu plus loquace. De fait, il a avoué que "ce n'était pas la première fois" qu'il profitait de ses congés pour effectuer son trafic.

Contrairement à ses dires, ce ne sont pas des menaces mais plutôt des "messages pertinents" qui l'ont poussé à agir de la sorte avec les conséquences que l'on connaît. Vu l'état de récidive suite au jugement prononcé en 2020 par le tribunal du Brabant wallon, le Parquet requiert une peine ferme de 3 ans.

Du côté de la défense, assurée par Me Yves Bertrand, on tient à souligner que le prévenu assume ses actes. "C'est un peu l'histoire du chien qui se mord la queue, commente l'avocat. L'homme est à Jamioulx pour stups et finit par y faire entrer des stups." Sans les confidences d'un détenu à un agent, il n'en serait pas là. "Il y a deux solutions: soit la prison, soit une solution moins radicale: une peine autonome de travail".

Son client va "se refaire une vie". Bientôt marié (il devait théoriquement le faire le prison), il va aussi être papa. Il sait ce que représente cette peine pour y avoir été condamné à deux reprises. Jugement le 5 avril.