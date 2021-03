Rédaction, avec L.C. et MGDM

Rédaction, avec L.C. et MGDM

Il était 22h20, mardi soir, quand plusieurs véhicules de police ont envahi la petite rue en sens unique de la Duchère, à Montignies-sur-Sambre (Charleroi).

C'est un riverain qui aurait appelé le 112 après avoir entendu des coups de feu. Une dizaine d'équipes de la police auraient alors été déployées sur place. "J'ai entendu des coups de feu, suivis des cris d'une femme", témoigne un voisin, qui s'est précipité à sa fenêtre. Un jeune homme s'est apparemment fait tirer dessus.

Une ambulance et un SMUR ont également été envoyés sur les lieux. Une personne aurait en tout cas été transportée en urgence en milieu hospitalier, d'après nos informations. Son état de santé est inconnu.

Que s'est-il passé exactement? Difficile à dire à ce stade. La rue fermée hier soir a en tout cas été rouverte ce mercredi, et il n'y a plus de trace visible de ce qu'il s'y est passé. Quand la police est arrivée, les voisins sont tous sortis dans la rue mais beaucoup n'ont rien vu et rien entendu, nous disent-ils aujourd'hui.

La rue est pourtant très calme, d'après les différents riverains interrogés sur place. "Je suis née ici et je n'avais jamais vu ça, c'est la première fois", nous explique même une voisine septuagénaire. "À part des pneus qui crissent, d'habitude il ne se passe jamais rien ici."

Personne ne semble non plus connaître le jeune homme qui aurait été victime des tirs.