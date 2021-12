Cette fois-ci, le parquet ne souhaite plus laisser la moindre chance à Kevin, 34 ans. Il faut dire que ce dernier présente déjà quelques condamnations à son actif et a obtenu la confiance de la justice. Tout récemment, en 2018, Kevin a eu une nouvelle occasion de prouver ses bonnes intentions avec un sursis de 5 ans pour une peine de 30 mois de prison. Mais durant son délai d’épreuve, Kevin a récidivé…

Le 24 août dernier, ce dernier confirme bien avoir tabassé Nathan (prénom d’emprunt) avec plusieurs coups de poing et de pied au visage. Mais selon le prévenu, c’est à cause de Nathan s’il a aussi violemment réagi. « J’étais tranquille chez moi, avec ma femme et mes enfants et il est venu me menacer avec une carabine. »

Le trentenaire est donc sorti de son domicile, armé d’un couteau, pour faire face au prévenu. « J’ai lancé le couteau dans l’une des vitres de l’Audi et il est sorti de la voiture et on a commencé à s’embrouiller. » Durant son réquisitoire, le parquet a confirmé que la carabine mentionnée n’a jamais été retrouvée. Une vidéo, filmée par une voisine, montre clairement que Nathan ne porte aucun coup à Kevin.

Une lourde peine de 6 ans de prison ferme est requise contre le prévenu. Jugement dans deux semaines.