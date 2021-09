À seulement 24 ans, Dylan présente un palmarès judiciaire digne d’un grand bandit. Déjà en 2010, le mineur d’âge comparaissait devant le tribunal de la jeunesse pour les mêmes faits pour lesquels il est poursuivi onze ans plus tard. Le parquet lui reproche de nombreuses scènes de coups et blessures à Courcelles et Fontaine-L’Évêque, sur sa compagne, sur une longue période infractionnelle allant de juin 2017 à juillet 2021 !

Dans le dossier, on évoque notamment la scène de coups du 30 juillet dernier qui lui a valu d’être interpellé et placé sous mandat d’arrêt. Ce jour-là, Sabrina (prénom d’emprunt) a été secouée et victime d’une morsure, selon les explications de Dylan. Si ce dernier a réagi violemment, c’est en partie à cause de sa chérie… « J’ai traîné un peu chez des amis qu’elle n’aime pas. Elle a pété un câble et m’a frappé alors que je conduisais une camionnette. J’ai failli me prendre des voitures. Je l’ai secouée et puis elle a recommencé en me donnant des coups de pied. Alors, je l’ai mordu. »

Le jeune homme a profité de sa comparution devant la justice pour exprimer ses regrets… Non pas sur les faits, mais sur sa relation avec Sabrina. « Je m’en veux d’avoir été en couple avec elle. À chaque fois, je me fais passer pour le mauvais et elle, elle s’en sort facilement. » Le parquet a requis une peine de 40 mois de prison contre le prévenu, en soulignant les huit pages que comporte son casier judiciaire.

Le dossier a été mis en continuation à la semaine prochaine pour envisager une éventuelle expertise psychiatrique.