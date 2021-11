Ces nouveaux contrats, qui viendront renforcer les équipes des travailleurs sociaux de première ligne, seront intégralement pris en charge au niveau wallon. "Jusqu’à présent, il y a eu très peu de soutien pour les structures CPAS elles-mêmes dans cette crise, concentrant les efforts prioritairement vis-à-vis de l’aide directe aux personnes. Il est impensable que les personnes qui solliciteront l’aide du CPAS dans les mois qui viennent, après avoir été meurtris par un contexte de catastrophe, se retrouvent face à des services débordés et en sous nombre pour les accueillir et ainsi assurer ce service essentiel. Dans ce contexte, j’ai décidé, lors de l’ajustement budgétaire 2021, de dégager une enveloppe de 20 millions d’euros pour aider les CPAS les plus impactés par la crise sanitaire", indique Christophe Collignon, ministre wallon des Pouvoirs locaux, dans un communiqué.

Les plus gros montants iront aux CPAS les plus touchés par l'augmentation du nombre de personnes demandant le RIS entre 2018 et 2021, combiné au nombre total de bénéficiaires. Ce sont donc les villes de Liège et Charleroi qui recevront, rien qu'à elles deux, près de 4 millions d'euros chacune.

D'après le cabinet du ministre, un ETP (équivalent temps plein) coûte environ 50.000 euros par an, ce qui signifie que les CPAS de la région concernés par ces nouvelles aides pourront embaucher une à plusieurs personnes chacun.

Avec 3,86 millions d'euros, le CPAS de Charleroi devrait recruter 77 ETP, soit minimum une quarantaine de personnes pour une durée de deux ans. Quatre personnes pourraient dès lors être aussi recrutées à Châtelet (450.000 €), deux à Fleurus (200.000 €) et deux à Courcelles (185.000 €). Les communes d'Anderlues, d'Erquelinnes et de Pont-à-Celles, elles, auraient accès chacune à l'équivalent d'un peu plus d'un mi-temps pendant deux ans.

Attention, ça ne sert à rien de postuler maintenant : les CPAS doivent encore établir les profils nécessaires (assistants sociaux, éducateurs, agents administratifs, agents d'accueil, etc.) et la plupart sont probablement en train de plancher sur leur budget en ce moment. Mais restez à l'affut si la perspective d'un contrat à durée déterminée de deux ans dans un CPAS de la région vous tente : d'après le cabinet du ministre Collignon, l'argent devrait être débloqué très rapidement. Les CPAS pourraient même commencer à recruter dans les prochaines semaines...